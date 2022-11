Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Comme prévu ce mercredi, plusieurs piquets de grève ont été installés un peu partout dans l’ensemble du pays et dans la région de Mons-Borinage. Le but de ces actions ? Manifester contre l’inflation et la hausse des prix de l’énergie. De nombreux militants s’étaient donné rendez-vous aux Grands Prés à Mons afin de bloquer les entrées du centre commercial mais également la circulation aux alentours. Des clients n’ont pas apprécié…