Crise de l’énergie: Yara Tertre arrête progressivement ses installations qui consomment du gaz, «Nous sommes devant une impasse»

Aujourd’hui, la direction de Yara Tertre confirme l’arrêt temporaire et progressif de deux unités d’acide nitrique et de l’unité d’ammoniac d’ici la fin du mois de novembre. « Le personnel ne sera pas impacté par ces arrêts, des plans de formations, de maintenance anticipée et d’amélioration continue sont en cours d’élaboration », précise Yara.

Lors du dernier conseil d’entreprise, la direction de Yara Tertre a annoncé la possibilité de mettre à l’arrêt les installations : « Malgré la bonne fiabilité des derniers mois, nous sommes devant une impasse, le marché des engrais a fortement ralenti et nous enregistrons très peu de demandes. Cela peut sembler paradoxal avec un prix de gaz qui a diminué mais cette imprévisibilité est la conséquence des prix de gaz élevés des derniers mois et de la déstabilisation du marché européen », explique Michel Warzée, directeur général du site de Yara Tertre.

« Intenable »

Les stocks internes et externes se remplissent, les arrêts de production sont devenus nécessaires : « Nous avons résisté le plus longtemps possible, en faisant preuve de flexibilité et de résilience mais la situation est intenable et affecte notre rentabilité », ajoute Michel Warzée.

Les arrêts de production sont programmés de la manière suivante :

– 10 novembre, arrêt d’une unité d’acide nitrique

– 30 novembre, arrêt d’une seconde unité d’acide nitrique

– À la fin novembre, arrêt de l’unité d’ammoniac

La dernière unité d’acide nitrique et les unités dédiées aux produits industriels continueront une production d’engrais minimale.

« Si la situation perdure, le stock d’engrais pourrait être critique à partir de la mi-décembre et d’autres mesures pourraient être envisagées pour les outils restants », indique encore Yara.

« Le personnel ne sera pas impacté »

Yara étant un site Seveso, le personnel doit régulièrement être formé en matière de sécurité, les arrêts seront donc mis à profit pour avancer sur les recyclages de formations.

« Des inspections et préparations liées à la maintenance de l’unité d’ammoniac (programmée pour mars et avril 2023) pourront être effectuées. Différents projets liés à l’amélioration continue du site de production seront envisagés », ajoute l’entreprise.

Les activités pour les entreprises et partenaires industriels liés aux activités de Yara seront adaptées en fonction des unités qui restent en fonctionnement, mais les fournitures dites d’utilité se poursuivront sans interruption.