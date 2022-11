Après le décès de Jocelyne, sa famille veut l’enterrer dans son village, à Wasmuël... mais doit payer le double du prix: «On la traite comme une étrangère!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jocelyne Dhaeyer, 79 ans, est décédée ce jeudi 3 novembre. Elle a vécu presque toute sa vie dans le village de Wasmuël. Elle combattait à la fois un cancer et la maladie d’Alzheimer. Si elle a pu rester un temps dans sa maison à Wasmuël, sa famille a pris la décision, il y a un an, de la placer dans une résidence située à Baudour. Son état de santé ne lui permettait plus de vivre seule ou avec une aide. D’autant plus que son époux est décédé il y a un an et demi.

Lorsqu’il a fallu organiser les funérailles de Jocelyne, sa famille a effectué les démarches nécessaires pour acquérir un caveau au cimetière de Wasmuël. Mais lorsque la famille apprend la somme que demande la commune de Quaregnon pour la concession, c’est le choc.