Le centre de recherche bruxellois consacré aux études cliniques de Pfizer fête ses 30 ans: «Il faut noter qu’environ 80% du contenu de la notice destinée aux patients est basé sur les résultats d’études cliniques de Phase 1»

Il y a 30 ans, le 9 novembre 1992, Pfizer, la société pharmaceutique, ouvrait à Bruxelles, sur le campus Erasme ULB, un centre de recherche de pointe consacré aux études cliniques de Phase 1. 30 ans plus tard, le Pfizer Clinical Research Unit (PCRU) de Bruxelles, avec son homologue de New Haven aux États-Unis sont les deux seuls centres de Pfizer au monde consacrés à l’exécution interne des études cliniques de Phase 1. Il s’agit de la phase où le médicament est pour la première fois administré à l’être humain après toutes les étapes de recherches en laboratoires et les tests sur les animaux.

