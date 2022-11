Avant même son lancement à Forest, Good Move fait déjà débat auprès des riverains

Les soutiens à Good Move estiment que le plan fait partie de la solution et qu’il est réaliste. « On veut faire le pari que ce plan va offrir des chaussées plus sûres pour les piétons et permettre de créer des infrastructures pour encadrer les cyclistes, qu’il va faire de la place pour les transports en commun trop souvent bloqués dans les embouteillages », peut-on lire sous la pétition.

Selon eux, Good Move sera également bénéfique aux automobilistes, car en canalisant le trafic de transit dans les rues de la commune, cela permettra aux personnes qui ont réellement besoin de leur voiture d’éviter de se retrouver coincé dans les embouteillages bruxellois.

la fronde est déjà en place

« Nous sommes tous conscients des enjeux climatiques et de santé publique actuels. Mais nous pensons que le plan Good Move tel qu’il est proposé aujourd’hui non seulement ne permet pas de répondre à ces enjeux, mais qu’il risque de créer plus de problèmes que d’en résoudre », estime la page Facebook « Non au plan Good Move à Forest ».

Ces riverains mécontents ne souhaitent pas d’un plan de mobilité qui « verrouille des quartiers entiers et qui congestionne les rues vers lesquelles le trafic automobile est renvoyé. »

Ils souhaitent que les Forestois et les Bruxellois soient consultés. « Nous voulons des solutions à la fois efficaces et justes. Nous voulons que nos élus nous écoutent enfin et agissent sérieusement », estiment les Forestois se mobilisant contre le plan de mobilité.