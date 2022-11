Les différentes collectes de déchets à Bruxelles également touchées par la grève

Les perturbations ont été enregistrées dans les communes d’Ixelles, Etterbeek, Evere, Auderghem, Saint-Josse-ten-Noode, Woluwe-Saint-Pierre, Watermael-Boitsfort, ainsi que Bruxelles-ville, et concernent les sacs bleus, jaunes, verts et oranges.

Ce sont les collectes des PMC (sac bleus) et des cartons (sac jaunes) qui ont subi les plus gros impacts liés à la grève, puisque quasiment aucun de ces déchets n’a été ramassé. Par contre, les sacs orange (déchets alimentaires) et les sacs verts (déchets verts) ont pu largement être enlevés.