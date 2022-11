«Foulard», l’œuvre qui interpelle le long du canal à Molenbeek: «Je ne comprends pas le but et la finalité de ce message»

Aux extrémités du récent pont Loredana Marchi qui relie la Ville de Bruxelles à Molenbeek, deux panneaux avec des lettres lumineuses font défiler des mots. À plusieurs reprises ces dernières semaines, certaines personnes ont vu le mot « foulard » sur le panneau côté Molenbeek. Un mot qui les a interpellés. « C’est un panneau d’information. Et je ne comprends pas pourquoi le mot foulard y est indiqué en permanence. Je suis passé à deux reprises ces dernières semaines et c’était chaque fois le même mot. C’était un mot fixe. Il n’y avait pas de déroulé. Je ne comprends pas le but et la finalité de ce message », nous explique la personne qui nous a interpellés sur le sujet. « Je ne comprends pas pourquoi la bourgmestre de Molenbeek choisit de mettre ce mot-là », précise notre interlocuteur.

Renseignement pris, le pont Loredana Marchi et ses infrastructures ne sont pas gérés par la commune de Molenbeek, qui n’a reçu aucune plainte à ce sujet. Mais c’est Bruxelles Mobilité, l’agence régionale, qui s’occupe de la gestion de ce pont piéton. Par contre, ces deux panneaux sont une œuvre d’art qui est, elle, gérée par Kanal-Centre Pompidou, un musée d’art moderne et contemporain installé dans le centre de Bruxelles, près du canal Charleroi-Bruxelles, quai des Péniches, dans les anciens bâtiments d’un garage Citroën.

Sur le site du musée d’art moderne, on apprend que Kanal-Centre Pompidou a été mandaté par Beliris pour réaliser une intervention artistique sur la nouvelle passerelle Loredana Marchi. « C’est le collectif bruxellois LAb[au], composé d’Els Vermang, Manuel Abendroth et Jérôme Decock, qui a été retenu. Ensemble, ils questionnent l’esthétique et la sémiotique à travers une pensée algorithmique et conceptuelle tout en jouant sur la géométrie, la couleur, la lumière et le mouvement », indique le site internet de Kanal-Centre Pompidou, qui était fermé ce mercredi.