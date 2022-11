Coupe de Belgique: l’Union a fait le show, Meux a craqué, le FC Bruges a douté

L’Union a pulverisé Cappellen, pensionnaire de D2 amateurs (1-7). Après avoir concédé le but d’ouverture d’El Madani (28e), l’Union n’a fait qu’une bouchée de Cappellen avec un doublé d’Adingra (40e et 69e), un doublé d’El Azzouzi (52e et 57e) et un autre de Nilsson (62e et 73e), avant le dernier but de Puertas (83e).

Des Meutis héroïques

Meux (D2 ACFF) a livré un tout gros match ce mercredi soir en Coupe de Belgique à Saint-Trond en ne concédant qu’un petit but à sept minutes du terme. C’est Kaya qui a crucicifié une formation visiteuse héroïque (1-0).

Le Cercle de Bruges a lui disposé du Beerschot, 3-1. Denkey a donné l’avantage aux Brugeois (4e) et Verlinden lui a répondu avant le repos (44e), mais Ueda (46e) et Denkey (49e) ont redonné une avance décisive au Cercle dès la reprise.

Malines puissance 5

Malines a écrasé Lokeren-Tamise sur son propre terrain, 0-5. Les Malinois ont pu compter sur Schoofs (21e) et Malede à deux reprises (42e et 51e), avant que Da Cruz (61e) et Van Hecke (87e) n’alourdissent le score.

Zulte Waregem a quant à lui assuré en s’imposant par le plus petit écart à Lommel, 0-1. Gano a été l’homme de la rencontre pour Zulte, en inscrivant l’unique but à la 69e minute.

Ostende et Gand sans pitié

Ostende n’a pas laissé sa chance à Thes Sport et a remporté le match 1-4. Les Côtiers ont pris trois buts d’avance via Ambrose (55e), Atanga (64e) et Batzner (76e) avant une réplique de Vanaken (79e). Berte a inscrit le dernier but d’Ostende (88e).

La Gantoise n’a, pour sa part, pas donné de répit à Dessel, pensionnaire de Nationale 1, en s’imposant 0-5 en déplacement. Les Buffalos ont pris leurs adversaires à la gorge dès la première minute avec un but de Hong Hyun-Seok. Van Daele (7e) puis Hong à nouveau (20e) et Depoitre (24e) ont scellé la victoire dans la première demi-heure, et Hjulsager a ajouté un cinquième but en début de deuxième période (49e).

Genk et Bruges ont tremblé

Genk a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique avec un court succès à Westerlo, 0-1. Les Limbourgeois se sont appuyés sur leur buteur maison, Paul Onuachu, pour assurer la qualification avec un but dès le premier quart d’heure (14e).

Contre une équipe du Patro, pensionnaire de Nationale 1 qui a fièrement défendu ses chances, le Club de Bruges a tardé à trouver la solution. Les Blauw en Zwart n’ont pas dominé outrageusement un adversaire qui évolue deux échelons plus bas.

Prolongation au Patro

En manque d’inspiration en première mi-temps, les champions de Belgique se sont exposés à quelques actions dangereuses des locaux en deuxième période, devant notamment compter à plusieurs reprises sur leur gardien, Simon Mignolet, pour préserver le zéro et emmener les siens vers la prolongation.

Après plus de cent minutes de jeu, la solution est finalement venue des pieds de Noa Lang pour le Club. Le Néerlandais a conclu de bien belle manière un mouvement collectif avec une passe d’Odoi rabattue par Onyedika vers Vanaken qui a contrôlé le ballon avant de lancer Lang devant le gardien, l’ailier concluant l’action d’un petit lob (0-1, 104e).

Avec un Patro toutes voiles dehors, le même Noa Lang a doublé la mise quelques secondes avant le coup de sifflet final, parti en profondeur depuis le milieu de terrain sur un service de Nielsen pour à nouveau remporter son duel face à Belin (0-2, 118e).

La fin ce jeudi

Jeudi soir, trois rencontres détermineront les derniers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Pour l’instant, le Standard, Seraing, Louvain et Deinze mardi, l’Union, le Cercle, Malines, Zulte Waregem, Ostende, La Gantoise, Saint-Trond, Bruges et Genk ce mercredi soir ont déjà validé leur ticket pour le prochain tour avec Bruges.