Good Move: Les Engagés veulent des consultations populaires par quartier et plus de temps

Des consultations systématiques de la population, des mailles de circulation apaisées plus petites et un travail par étapes : telles sont quelques-unes des propositions des Engagés pour améliorer le plan Good Move de la Région bruxelloise à l’échelon local.

Le mouvement humaniste propose d’établir des mailles de circulation plus petites, quitte à les agrandir ensuite en veillant à améliorer la circulation entre quartiers limitrophes et éviter l’effet d’enfermement ressenti actuellement par de nombreux riverains. La démarche doit aussi être plus progressive qu’actuellement et tenir compte des chantiers en cours notamment sur les axes structurants.