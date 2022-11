Course-poursuite dans les rues de Laeken: la voiture d’un «rodéo driver» saisie mardi

«La police a reçu, mardi vers 18h30, un appel pour un ‘rodéo driver’ près de la rue Alfred Stevens à Laeken. Peu de temps après, le véhicule, avec une plaque d’immatriculation étrangère, a été repéré au square Prince Léopold», a relaté jeudi la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. «Bien que les inspecteurs ont exhorté le conducteur à s’arrêter, il a pris la fuite. S’en est suivie une course-poursuite au cours de laquelle le conducteur a ignoré plusieurs feux rouges et a également mis gravement en danger la sécurité des piétons et des autres usagers de la route», a expliqué la police.

«De retour dans la rue Alfred Stevens, le conducteur a fini par perdre le contrôle de son véhicule et a percuté une borne et un vélo. La patrouille a pu l’intercepter ainsi que le passager. Bien que le conducteur a nié être au volant lors de la poursuite, son permis de conduire a été retiré pour 15 jours sur ordre du parquet et sa voiture a fait l’objet d’une saisie administrative», a affirmé la police.