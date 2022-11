Magnetic Flow: des installations lumineuses vivantes et éphémères exposées à Bruxelles à partir du 1er décembre

Les visiteurs auront l’occasion de découvrir six installations de Scale, collectif internationalement connu pour ses créations lumineuses et robotiques interactives. Les amateurs d’art, de technologie et de musique ou néophytes pourront vivre une expérience sensorielle déclinée en deux variantes, une de jour et une de nuit, soulignent les organisateurs.

En journée, trois des installations proposées se présenteront sous forme de shows robotiques contemplatifs d’une durée de cinq à dix minutes. Les trois autres installations seront interactives et directement déclenchées par le visiteur au moyen d’un bouton, d’un mouvement, d’un joystick,...