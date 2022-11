Dramatique accident à Bruxelles: une cycliste de 32 ans mortellement percutée par un tram de la Stib

La police est actuellement sur place et a instauré un périmètre d’exclusion judiciaire le temps que l’expert en roulage puisse procéder aux constatations d’usage.

Elio Germani

Questionnée, la porte-parole de la Stib, Cindy Arents, confirme : « Un accident impliquant un tram de la ligne 7 et une cycliste s’est déroulé ce jeudi matin, vers 9 h 30, à hauteur de l’arrêt Cambre-Etoile. Il s’agit d’un très grave accident, la cycliste est malheureusement décédée. Notre chauffeur de tram était quant à lui en état de choc et a été transporté à l’hôpital. Le tram venait de l’arrêt Legrand et se dirigeait donc vers l’arrêt Buyl ».

Quant aux circonstances de ce dramatique accident ? Un témoin nous les détaille comme suit : « La cycliste circulait à droite du site propre du tram (dans la même direction que le tram qui l’a percutée) lorsqu’elle est montée sur le site propre du tram pour tourner à gauche, sans indiquer son intention de tourner à gauche (par un geste du bras), à hauteur du passage pour piétons (dont le feu était alors au rouge). Le conducteur de tram arrivait à sa hauteur (dans la même direction que la cycliste) et il avait klaxonné comme à l’accoutumée pour faire en sorte que les automobilistes voulant lui couper la route pour tourner à gauche le laissent passer. Le conducteur du tram avait bien vu la cycliste et il a cru qu’elle allait s’arrêter avant de poursuivre sa route (tout droit) parce qu’elle freinait. Il ne s’attendait pas à ce qu’elle freine pour monter sur son site propre et tourner à gauche. La cycliste s’est ensuite arrêtée inopinément sur sa partie du site propre entre les rails de son tram, vraisemblablement pour céder le passage au tram qui redémarrait, en face d’elle, dans la direction inverse. Le conducteur du tram a actionné son freinage d’urgence, mais le tram, qui circulait alors à une vitesse de 25 à 30 km / h, a glissé sur ses rails et a percuté la victime par l’arrière. La victime a été projetée en avant et elle est décédée quelques instants plus tard. Les secours ont bien tenté de la réanimer, mais, malheureusement, sans résultat ».