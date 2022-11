Dramatique accident à Ixelles: une cycliste de 32 ans mortellement percutée par un tram de la Stib

Un dramatique accident impliquant une cycliste de 32 ans et un tram de la Stib s’est produit ce jeudi matin, boulevard de la Cambre, à Ixelles.

La police est actuellement sur place et a instauré un périmètre d’exclusion judiciaire le temps que l’expert en roulage puisse procéder aux constatations d’usage.

Elio Germani

Questionnée, la porte-parole de la Stib, Cindy Arents, confirme : « Un accident impliquant un tram de la ligne 7 et une cycliste s’est déroulé ce jeudi matin, vers 9 h 30, à hauteur de l’arrêt Cambre-Etoile. Il s’agit d’un très grave accident, la cycliste est malheureusement décédée. Notre chauffeur de tram était quant à lui en état de choc et a été transporté à l’hôpital. Le tram venait de l’arrêt Legrand et se dirigeait donc vers l’arrêt Buyl ».

Quant aux circonstances de ce dramatique accident ? Il semble que le tram a percuté la victime lorsqu’elle traversait sur le passage pour piétons en roulant sur son vélo.