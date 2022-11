L’ONE se dit prête à soutenir les familles en cas de fermeture des crèches Neokids, présentes à Bruxelles et Nivelles

L’Echo révélait mardi que la société Neokids Belgium, qui administre quinze crèches accueillant environ 400 enfants en Belgique, majoritairement en Région bruxelloise, mais aussi à Nivelles (Brabant wallon), en Brabant flamand et à Anvers, s’apprêtait à faire aveu de faillite. L’ONE stipule toutefois n’avoir actuellement reçu aucune notification de fermeture officielle par le Pouvoir organisateur.

L’organisme indique avoir pris contact avec son homologue flamand, l’Agence Opgroeien, puisque Néokids possède des crèches des deux côtés de la frontière linguistique. Contact a également été établi avec le Pouvoir organisateur de Neokids dans le but d’obtenir le plus rapidement possible des informations sur l’évolution de la situation et de pouvoir entrer en relation avec les parents concernés au plus vite.