Une nouvelle occupation temporaire voit le jour sur le futur parc de la Gare de l’Ouest

Depuis le 28 octobre, un nouvel espace vert provisoire, le Westparc, s’ouvre au public à côté de la Gare de l’Ouest, le long de l’avenue Vandenpeereboom, entre Beekkant et Osseghem. Planifié via le PAD Gare de l’Ouest, programmé dans le Contrat de rénovation urbaine (CRU 3) et cofinancé avec Bruxelles Environnement, un nouveau parc de 3 ha y verra le jour en 2026. Ce parc est situé dans un quartier particulièrement dense de Molenbeek et en carence d’espaces verts accessibles au public. En effet, le parc Marie-José et le parc des Muses se situent de l’autre côté du chemin de fer qui fracture le site de la gare de l’Ouest, alors que le coté EST de la friche jouxte un quartier fortement bâti et minéralisé. Le Gouvernement bruxellois s’est fixé comme objectif, dans son Plan Nature, que chaque Bruxellois dispose d’un espace vert accessible de plus de 1 hectare à moins de 400 m de son habitation ou de moins de 1 hectare à moins de 200 m. Ainsi, la Région bruxelloise acquiert progressivement des terrains dans des zones en carence pour y aménager des espaces verts, comme par exemple au Quai des Matériaux le long du canal, ou dans le quartier Heyvaert via le Plan d’Aménagement Directeur (parc de la Sennette, CRU 5).

Dans ce cas-ci, un accord a été trouvé entre Citydev, coordinateur du site Gare de l’Ouest, et la SNCB, propriétaire du foncier, en vue d’une mise à disposition de la Région des terrains concernés via un droit de superficie de 30 ans. L’autre partie des terrains appartenant à Infrabel est en cours d’acquisition par la Régie foncière régionale, une acquisition qui permettra par ailleurs le développement d’un autre projet d’espace public subsidié par le Contrat de rénovation urbaine (CRU 3) sur le parvis de la station de métro Beekant. A l’avenir, le Plan d’Aménagement directeur (PAD) « Gare de l’Ouest » prévoit la création d’un quartier mixte sur l’ensemble du site, avec outre un nouveau parc de 3 ha, des logements, des équipements collectifs, des activités économiques, de nouvelles passerelles franchissant les rails et de nombreux espaces publics.

Ouverture temporaire Après quelques travaux préparatoires de dépollution du sol et de nettoyage, la friche de la Gare de l’Ouest s’ouvre maintenant temporairement aux Bruxellois. Dans un premier temps, cette ouverture se fera quelques heures par semaine lors de visites guidées. Ensuite, le parc sera accessible à des heures fixes pour que les riverains puissent venir y participer à diverses activités (notamment participer à la fabrication du mobilier), y faire du sport, se détendre ou simplement prendre une tasse de thé. Le programme des activités sera régulièrement étoffé, au gré des besoins et des envies des riverains et des associations actives dans le quartier et en complémentarité avec le projet temporaire MolenWest, co-géré par la Commune, qui ouvre déjà aux riverains du quartier un important espace public au pied de la station Gare de l’Ouest. L’aménagement du futur parc sera aussi discuté dans l’espace du parc temporaire, en 2023, quand le bureau d’étude chargé de la conception du projet sera officiellement désigné. La procédure de marché public pour sa désignation sera lancée prochainement.

Ainsi, ce parc provisoire deviendra progressivement un lieu de rencontre où les projets locaux pourront fleurir. Pour Alain MARON , Ministre de la Transition climatique et de l’Environnement : « Il était primordial d’ouvrir le plus rapidement possible ce site aux riverains, pour leur offrir un espace de respiration et un lieu pour développer des projets collectifs, répondant à leurs besoins locaux. L’occupation temporaire est un outil formidable pour réinventer Bruxelles avec ses habitant.e.s ! » Cette occupation temporaire est menée par Bruxelles Environnement et l’asbl Toestand [1] . Dans le cadre d’un pilotage d’ensemble par Citydev, en collaboration avec la commune de Molenbeek et avec la SNCB, la mise en occupation temporaire d’autres zones de la friche sont prévues en attendant leur développement futur. L’entrée du Westparc se fait uniquement par la rue Alphonse Vandenpeereboom. Le site sera fermé en-dehors des heures définies lors desquelles une permanence est assurée.