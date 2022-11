La caméra de Stéphanie, de Linkebeek, filme un livreur Amazon qui lui déposait un colis en bien fâcheuse posture: «J’étais énervée et choquée» (vidéo)

Il y a peu de temps, Stéphanie, une habitante de Linkebeek, a décidé d’installer une caméra de surveillance au niveau de sa porte d’entrée, car elle constatait que ses colis étaient régulièrement fouillés. Cette caméra fonctionne avec un détecteur de mouvements et enregistre les images lorsqu’elle capte une présence devant la maison.

« Choquée »

Fin septembre, la maman bruxelloise de 34 ans constate que des colis qu’elle attendait ont été ouverts et fouillés. Elle regarde alors les images de surveillance et regarde avec effarement un des livreurs en train de déchiqueter son paquet. « Au début, je pensais que c'était le premier livreur mais, en regardant la vidéo, je me suis rendu compte que c'était le deuxième. En voyant la vidéo, j’étais énervée et choquée. On paye pour un service et finalement on se retrouve avec des articles volés ou des paquets troué », explique-t-elle.