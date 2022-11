Près de 55.500 animaux utilisés à des fins expérimentales à Bruxelles en 2021

En 2021, 15 poissons et 2 lapins ont été utilisés dans la Région de Bruxelles-Capitale. Aucun primate non humain, carnivore, équidé, reptile, amphibien ou céphalopode n’a été utilisé, est-il également indiqué dans le rapport.

Les rongeurs représentent la catégorie la plus importante (98,42 %), dont essentiellement les souris (91,46 %). Suivent ensuite les oiseaux (1,25 %) et les animaux agricoles (0,30 %).

Les projets scientifiques pour lesquels les animaux ont été utilisés appartiennent au domaine de la recherche fondamentale (68,04 % des animaux utilisés) – dont près de 40 % d’entre eux pour des études concernant l’oncologie –, suivi des recherches translationnelles et appliquées (15,56 %) et de l’utilisation réglementaire et production de routine (13,70 %).