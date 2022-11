Sounfit, une influenceuse et maman bruxelloise, sort son premier roman: «Je me suis réfugiée dans la lecture puis je me suis dit que c’était peut-être une bonne idée d’écrire ma propre histoire»

Soundous Moustarhim, alias Soun.fit , est depuis près de quatre ans une personnalité suivie sur les réseaux sociaux. En partageant son quotidien et sa passion pour le sport, cette influenceuse a su rassembler une communauté de 70.000 abonnés fidèles et bienveillants. Après de nombreuses années mouvementées, la Bruxelloise a maintenant trouvé dans l’écriture un exutoire et une libération de l’esprit, sans pour autant abandonner Instagram.

« Je t’aime d’amour jusqu’aux étoiles », le nom du roman, retrace avec émotion et délicatesse un morceau de vie d’une mère, Carla, hantée par un vécu troublé de doutes et d’angoisses, qui décide d’écrire à sa fille, Mila, pour vaincre ses démons.

Une vraie battante

Diagnostiquée Haut Potentiel Intelligent (HPI), Soundous avoue, comme son personnage Carla, avoir toujours eu du mal à trouver sa place dans la société. En se battant contre son introversion, des problèmes de santé et un divorce complexe, la Bruxelloise a vu sa vie basculer à la naissance de sa fille.

D.R.

« J’ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur du rôle de mère, mais j’ai pris conscience à la naissance de ma fille que je l’aime plus que tout et elle est devenue ma force et ma motivation pour m’en sortir », confie la jeune auteure, qui a affronté un autre obstacle avant de s’essayer à la rédaction.

« Tout s’est arrêté »

En 2021, alors qu’elle déroulait une grande carrière dans les finances en Belgique, Soundous Moustarhim se heurte à un incident privé qui met brutalement un terme à son ascension fulgurante et voit son seul équilibre s’écrouler. « Ma seule réussite, ma seule fierté s’est arrêtée, je suis alors tombée dans une phase sombre de remise en question. Je me suis réfugiée dans la lecture puis je me suis dit que c’était peut-être une bonne idée d’écrire ma propre histoire », explique Soundous, en ajoutant que son roman est alors né en 20 jours.

Cette métaphore romancée de la vie de l’auteure lui a permis de mettre des mots sur des émotions et de réaliser une réelle introspection qui a sonné comme une thérapie pour elle. « Pour la première fois de ma vie, je n’ai pas peur de la solitude et en étant bien seule, je me dis que je peux enfin rendre quelqu’un heureux. Ce livre m’a tellement appris de choses. »