Forest fleurit durablement son Monument aux morts pour l’Armistice

Déjà engagé dans une logique de circularisation des plantes par le biais de sa pépinière, le Végétalab, le service plantation de la commune de Forest a été plus loin cette année. Dans le cadre des festivités du 1er et du 11 novembre, le Monument aux morts, situé en face de l’Hôtel communal, a été décoré d’arbustes et de plantes vivaces, qui trouveront ensuite leur place dans les massifs fleuris du territoire forestois. En cette année de transition, quelques chrysanthèmes orneront tout de même le lieu – touches de couleurs vives bienvenues parmi les vivaces aux teintes automnales –, puis seront hivernés pour être réutilisés l’année prochaine. Auparavant, les traditionnels chrysanthèmes étaient évacués comme un « déchet » après ces festivités. Une manière d’éviter ce gaspillage, et d’améliorer le fleurissement durable de la commune.

En mai 2021, les deux massifs du Monument aux morts de Forest avaient déjà été ornés d’arbustes et de plantes vivaces, cultivés au sein de la pépinière communale. Ces parterres étaient, à l’origine, fleuris avec des annuelles et réaménagés trois fois par an. Depuis, ils sont entretenus deux fois par an tout en produisant la réserve de graines qui sert à fleurir de nouveaux massifs.