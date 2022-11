La 2e édition de la semaine de l’Arbre de la Ville de Bruxelles débutera lundi: «L’ Arbre, essentiel à la vie en ville?»

La Ville de Bruxelles distribuera un millier d’arbres aux citoyens en différents lieux de la Ville. Près de 25 arbres fruitiers et 200 arbustes seront également plantés par des agents communaux des Espaces verts ou lors de plantations participatives.

«Densifier et préserver le tissu végétal dans les lieux publics et chez les citoyens, c’est l’axe essentiel dans notre grand plan de végétalisation ! Cette nouvelle édition de la semaine de l’Arbre permet de rassembler les forces vives parmi nos concitoyens et de les aider à entrer dans cette dynamique de préservation de notre environnement», explique Zoubida Jellab, échevine bruxelloise des Espaces verts et de la Propreté publique.