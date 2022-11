Une urne choisie pour la cérémonie de l’Armistice vendredi à Bruxelles: le Roi la déposera au pied de la tombe du Soldat inconnu

Cela fait 100 ans que le Soldat inconnu a trouvé refuge au pied de la Colonne du Congrès à Bruxelles. Plusieurs initiatives ont été mises sur pied par la Défense, le War Heritage Institute (WHI) et différentes villes et communes de Belgique afin de marquer ce centenaire.

Cinq cérémonies de prélèvement de terre (« Gathering of the soil », NDLR) se sont déroulées, entre lundi et mercredi, dans cinq cimetières militaires liés à la Grande Guerre: Lierre, Adegem, Liège, Namur et Keiem. Cinq urnes ont été remplies avec cette terre. Elles ont été acheminées à Bruges où une cérémonie commémorant celle de 1922 s’est tenue.