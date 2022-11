Les demandes de vérification de la consommation d’énergie en nette augmentation: Homegrade enregistre un tiers de demandes en plus à Bruxelles

L’asbl Homegrade.brussels fait office de centre de conseil et d’information pour le logement en Région bruxelloise. Elle s’adresse à toutes les familles, locataires et propriétaires qui souhaitent améliorer la qualité de leur logement.

Cette organisation à but non lucratif fournit des conseils dans plusieurs domaines : acoustique, énergie, ascenseurs anciens, patrimoine, rénovation et travaux. Elle sensibilise également le public aux incitants financiers existants, tels que les primes énergétiques ou pour l’embellissement des façades.