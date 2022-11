La Région bruxelloise choisit Orange Belgium comme partenaire de développement numérique

Afin de poursuivre le développement de son réseau de télécommunication, la Région bruxelloise, par la voie du Centre d’Informatique de la Région bruxelloise (CIRB), a lancé en juin 2021 un appel d’offres européen pour sélectionner son futur prestataire.

Plus d’une centaine d’administrations et institutions bruxelloises ou communales bénéficient actuellement du réseau public de télécommunication, baptisé IRISnet, et de services de connectivité, de téléphonie, etc.