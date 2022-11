Ecolo Mons se mobilise pour planter des haies ce samedi à Ghlin: vous pouvez vous inscrire et participer

« Le Pied à l’Etrier est un centre d’insertion socioprofessionnelle spécialisé dans les métiers équestres. Il propose notamment des préformations en palefrenier soigneur, assistant cavalier ou encore des modules en lombriculture. Un lieu qui rassemble l’humain et la protection de la nature. C’était l’endroit parfait pour notre projet » explique Constance Lesplingart, coprésidente d’Ecolo Mons.

Lire aussi> ecolo-veut-rendre-les-transports-en-commun-desirables-mons-borinage

« Pourquoi planter des haies ? Elles favorisent la biodiversité, luttent contre les inondations, protègent et nourrissent les animaux et renforcent le maillage écologique sur notre territoire. Elles permettent donc de rendre nos territoires plus résilients face aux effets du dérèglement climatique » précise Guillaume Wayembergh, coprésident d’Ecolo Mons.