Fusillade à Bruxelles ce jeudi soir: un policier poignardé au niveau du cou, un autre blessé, l’auteur des faits touché après des tirs de riposte

Une intervention médicale est en cours à Bruxelles, rue d’Aerschot, indique le Siamu (Service d’incendie et d’aide médicale urgente) ce jeudi soir. Deux Smurs et trois ambulances sont sur place.

Selon nos informations, un policier aurait été poignardé au niveau du cou. Il aurait fait un arrêt cardio-respiratoire. À l’heure d’écrire ses lignes, on ignore si ses jours sont en danger. Ses collègues ont riposté et ont touché l’agresseur avec leur arme à feu. On ignore son état de santé.