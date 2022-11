Alexander De Croo réagit après l’attaque au couteau sur deux policiers à Bruxelles, l’un d’eux a perdu la vie: «Ils risquent leur vie au quotidien pour assurer la sécurité de nos citoyens. Le drame d’aujourd’hui le démontre, une fois de plus»

Selon nos informations, l’attaque aurait eu lieu lors d’un contrôle de routine et l’auteur des faits aurait crié « Allahu akbar ». Plus tôt dans la journée, l’homme se serait présenté au commissariat d’Evere en annonçant qu’il allait « perpétrer un attentat sur des policiers ».

Une intervention médicale a eu lieu ce jeudi soir à Bruxelles, rue d’Aerschot, avait indiqué le Siamu (Service d’incendie et d’aide médicale urgente) peu après 19 heures. Deux Smurs et trois ambulances ont été appelés sur place. Selon nos informations, deux policiers ont été poignardés. L’un d’entre eux a été touché au niveau du cou. L’inspecteur de 29 ans est décédé après avoir été emmené à l’hôpital. L’autre policier a été touché à l’aine. Leurs collègues ont riposté et ont touché l’agresseur avec leur arme à feu.

Alexander De Croo a réagi après cette attaque. « Nos policiers risquent leur vie au quotidien pour assurer la sécurité de nos citoyens. Le drame d’aujourd’hui le démontre, une fois de plus. Mes pensées vont à la famille et aux amis de l’officier décédé. Mon espoir sincère est que son collègue hospitalisé se portera bien », a écrit le Premier ministre sur Twitter.

La ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a également réagi et a annoncé suivre la situation de près : « Quel drame horrible. Cet événement me brise le cœur. Mes pensées vont avant tout aux proches, aux membres de la zone de police et à l’ensemble de la police. Je suis la situation de près et reste en contact étroit avec le bourgmestre, le chef de corps et les services de police. Cette violence est inacceptable. ».