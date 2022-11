Attaque sur des policiers à Bruxelles: «Quand il courait dans la rue d’Aerschot, la police lui a tiré dessus car il a encore essayé de poignarder un des officiers en courant», raconte un riverain

Les deux policiers et l’auteur, blessés, ont été emmenés à l’hôpital. L’un des policiers, qui a été touché au cou, est entre-temps décédé des suites de ses blessures. Il avait 29 ans. L’autre policier a été touché à l’aine.

« J’ai entendu 5-6 coups de feu en garant ma voiture, je me suis approché des faits, les policiers m’ont dit de m’écarter mais quand j’ai vu le sang j’ai eu peur, j’ai commencé à trembler et je suis rentré chez moi. ».

Selon nos informations, l’attaque aurait eu lieu lors d’un contrôle de routine et l’auteur des faits aurait crié « Allahu akbar ». Plus tôt dans la journée, l’homme s’est présenté au commissariat d’Evere en annonçant qu’il allait « perpétrer un attentat sur des policiers ». Le magistrat du parquet de Bruxelles aurait refusé la procédure Nixon, qui correspond à la réalisation d’une observation psychiatrique forcée de l’intéressé, et aurait demandé qu’il soit conduit à l’hôpital sur base volontaire.