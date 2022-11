Grâce à Bart Verbruggen, Anderlecht s’accroche à son dernier rêve

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Au bout du suspense, Anderlecht s’est accroché à son dernier grand rêve de cette campagne 2022-23. En l’emportant jeudi soir à la chaussée du Lisp, dans la douleur et grâce au… 20e tir au but transformé par le jeune gardien Bart Verbruggen, il s’est offert un beau petit cadeau de Noël avant l’heure. Quelques jours à peine après la finale du Mondial, le RSCA sera au rendez-vous des huitièmes de finale de la coupe de Belgique, fin décembre. Pas de chance pour les Bruxellois, ce sera à Genk, qui se déplacera justement dans la capitale dimanche.

Dans une enceinte lierroise particulièrement chaude et qui n’avait plus accueilli autant de spectateurs (11 000) depuis la montée du club en D1, il y a douze ans, les Mauves ont assuré une victoire essentielle pour rester dans la course d’une compétition leur offrant la possibilité de sauver leur saison alors qu’ils sont largués à 12 points du Top 4 en Pro League.

Une victoire à l’arraché, certes, mais très bonne pour le moral à trois jours de recevoir Genk au parc Astrid. Mais aussi pour l’honneur, puisque les U23 du… même Robin Veldman s’étaient également imposés en Challenger Pro League, à la mi-septembre (2-3) grâce à un triplé de Lucas Stassin.