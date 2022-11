Triathlon - Quel exploit pour Vincent Lété, de Sirault! Il s’est imposé à l’Ironman de Floride et s’est qualifié pour Hawaï: «Mission accomplie!»

Quatre ans, seulement, ont été nécessaire à Vincent Lété (33) pour atteindre son niveau d’excellence en triathlon. Le spécialiste en matériel agricole courait à pied, certes, mais pour le plaisir. Et puis, en 2019, l’envie lui a pris de se lancer dans le triathlon.

« J’ai commencé courir à pied, mais j’ai vite eu le sentiment de ne pas en faire assez », explique Vincent Lété, qui a couru son premier et seul marathon à Malaga en 3h13. « J’ai essayé le triathlon de Chièvres, sur la distance olympique (1/4), en 2019. Quatre ans plus tard, me voilà en 9h22 sur Ironman. Tout cela a pris des mesures folles… J’ai couru mon premier demi-Ironman en 2019 en Turquie en 5h03 (4h37 à Luxembourg cette année) et mon premier Ironman complet en 2021 à Tallinn en Estonie.

En 2022, j’ai couru mon troisième Ironman complet en 9h30 en Finlande (11e). J’ai disputé un Ironman 70.3, le championnat du monde à Saint-Georges, la même semaine que mon Ironman de Floride, en guise d’entraînement pour l’Ironman complet. »

« Hawaï, la messe de l’Ironman »

Le triathlète du TriGT a ensuite effectué son brillant parcours en Floride en nageant, en mer, les 3.800 mètres en 1h07:53, il a roulé les 180 kilomètres à vélo en 4h52:58 (moy. 37 km/h) et a terminé avec le marathon (42 kilomètres) en 3h10:19 (moy. 4:30/km).

Lire aussi> Vanderelst et Doison assurent au cross du MOHA à Obourg qui a réuni plus de 500 participants (+vidéos et photos)

« Mon objectif prioritaire était de décrocher ma qualification pour l’Ironman d’Hawaï 2023, c’est donc mission accomplie », explique Vincent Lété. « Hawaï, c’est la messe de l’Ironman, ce sera le 14 octobre. J’ai aussi ma qualification pour le 28 août pour les championnats du monde d’Ironman 70.0. Je ne ferai que cela, donc pas d’Ironman complet avant Hawaï. Il faut se rendre compte que tout cela demande de l’entraînement. Je m’entraîne en général deux fois par jour cinq fois par semaine. Pour les deux jours restants, j’effectue mes longues sorties à pied et à vélo, le tout peut changer en fonction de l’approche d’un Ironman, 25 à 30 kilomètres à pied, 180-200 kilomètres à vélo. »

« Prêt à relever le défi »

« Je ne cours pas sur piste, mais surtout sur la route, avec des séances en fractionné. Cet hiver, qui sera déjà dans la perspective d’Hawaï, je travaillerai essentiellement le fond dans les trois disciplines. Je sais déjà qu’Hawaï est très particulier, surtout au niveau des conditions météo, très humides, très chaudes, avec parfois du vent. Des coureurs chevronnés ont déjà accusé des contre-performances à Hawaï. Mais je suis prêt à relever le défi l’an prochain. »

Lire aussi> Un nouveau club de triathlon à Saint-Ghislain: «Pour pallier le manque de structures dédiées à la discipline»

Les motivations du Siraultois dans pareille aventure? « La satisfaction de gérer l’effort avec succès, je me sens heureux quand je sens que j’ai réussi à gérer ma compétition : la vitesse, l’enchaînement des efforts dans les trois disciplines. Je me sens heureux de savoir, par exemple, que j’ai pu terminer mon Ironman de Floride avec une moyenne de 4:30 au kilomètre. » L’horizon de Lété est ouvert.

Eric Cornu