Zeno Debast: «La sélection pour la Coupe du monde et cette qualification avec Anderlecht, c’était une journée parfaite» (vidéo)

Anderlecht a galéré ce jeudi sur la pelouse du Lierse en Coupe de Belgique, mais les Mauves sont finalement parvenus à décrocher leur qualification pour les huitièmes de finale au terme de la séance de tirs au but. La cerise sur le gâteau pour Zeno Debast, qui a vécu une magnifique journée après avoir été sélectionné, quelques heures plus tôt, par Roberto Martinez pour participer à sa toute première Coupe du monde au Qatar.

« Ce match était un peu fou, mais je suis heureux que ça se finisse bien pour nous. On devait augmenter le tempo par moments et faire circuler le ballon plus vite. Je suis surtout content avec la qualification et qu’on continue notre parcours en coupe », a expliqué le jeune défenseur de 19 ans. « C’était une journée parfaite pour moi avec la sélection pour le Mondial et cette qualification avec Anderlecht. Je ne savais pas que j’allais être sélectionné, mais j’ai vécu ce moment avec ma famille et je suis très fier. »