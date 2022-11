Situation tendue chez Gabriel Technologie à Baudour, l’entreprise a été bloquée pendant 2 jours: «La direction manque de respect aux travailleurs!»

Les Grands Prés de Mons bloqués par une centaine de militants: «Nous ne sommes pas là pour embêter les gens» La grève générale de ce mercredi impacte de nombreux centres commerciaux, dont celui des Grands Prés. Tôt ce mercredi matin, les ronds-points donnant accès au centre commercial étaient bloqués. Des militants et le directeur réagissent.

Militants et directeur du centre commercial s’expriment. - C.M.

Par Charly Mercier Journaliste La Province

Comme prévu ce mercredi, plusieurs piquets de grève ont été installés un peu partout dans l’ensemble du pays et dans la région de Mons-Borinage. Le but de ces actions ? Manifester contre l’inflation et la hausse des prix de l’énergie. De nombreux militants s’étaient donné rendez-vous aux Grands Prés à Mons afin de bloquer les entrées du centre commercial mais également la circulation aux alentours. Des clients n’ont pas apprécié…

Une centaine de militants étaient présents pour bloquer les accès aux ronds-points des Grands Prés. - C.M.

Vers 7h ce mercredi matin, Cédric Depret, permanent CSC dans le secteur des chemins de fer, a débarqué au rond-point d’Ikea accompagné d’une centaine de militants. Ces derniers étant tous installés aux trois sorties du rond-point, les automobilistes n’avaient donc pas d’autre choix que de faire demi-tour. « Nous ne sommes pas là pour embêter les gens. Que du contraire, nous organisons cette grève pour clamer haut et fort les revendications de tous les citoyens. Nous traversons une crise sans précédent et il est temps d’agir », explique Cédric Depret, qui laisse tout de même passer quelques voitures malgré le barrage. « Les personnes qui veulent bien discuter avec nous et qui ont une urgence, nous les laissons passer. Jusqu’à présent, nous avons eu aucun débordement ! »

Cédric Depret, permanent CSC. - C.M.

Dès 8h ce mercredi matin, les ronds-points des Grands Prés étaient bloqués. - C.M.

Tout le monde est concerné

Si les militants sont aussi soudés, c’est parce qu’ils n’en peuvent plus. « Il est plus que temps que le gouvernement se rende compte de la réalité du terrain et qu’il investisse massivement dans les salaires pour que tout le monde puisse enfin avoir une bouffée d’oxygène », affirme le permanent CSC. « La population est prévenue de ce mouvement de grève national depuis un bon bout de temps et semble solidaire avec cette action. J’espère que le gouvernement le sera aussi car faire ses courses et se chauffer concernent absolument tout le monde. Moralement, nous sommes tous atteints. Nous sommes arrivés à un point où même les ouvriers statutaires peinent à nourrir leur famille à la fin de mois. »

L’accès aux ronds-points des Grands Prés était aussi bloqué. - C.M.

Quelques mètres plus loin, près de l’entrée du magasin Ikea, Anabelle Mahieu, déléguée syndicale FGTB, bloquait l’entrée du magasin avec une trentaine de militants. « On nous a donné le feu vert pour bloquer l’accès des Grands Prés. Nous n’avons rencontré aucun problème même si certaines personnes qui viennent faire leurs courses ont parfois du mal à comprendre. Certains clients sont toutefois compréhensifs, d’autres non. Mais c’est comme ça », sourit la déléguée syndicale. « Aujourd’hui, nous sommes une trentaine d’aides familiales qui en ont ras-le-bol et qui ne s’en sortent plus. Nous sommes prêtes à rééditer cette action de grève à plusieurs reprises pour enfin être entendues. Nous n’en pouvons plus ! »

Des militants de la FGTB bloquent l’accès au magasin Ikea. - C.M.

L’entrée du Ikea bloquée avec des caddies. - C.M.

Le directeur réagit

De son côté, Thomas Cornil, directeur des Grands Prés, s’attendait à ce que les différentes entrées du centre commercial soient bloquées. « Si les personnes qui veulent venir travailler peuvent accéder à leur magasin et que les clients qui sont à pied peuvent passer sans être gênés, nous n’avons aucune raison de râler. Nous avons prévenu tous nos clients que les activités des Grands Prés seraient perturbées en raison du mouvement de grève national, dont je comprends les motifs. Je regrette cependant que certains magasins ne puissent pas ouvrir leurs portes mais je ne vais pas faire le forcing et faire lever les piquets de grève, tout simplement parce que je n’en ai pas le droit », reconnaît-il.

Le directeur des Grands Prés Thomas Cornil réagit. - C.M.

S’il s’est réveillé un peu stressé, Thomas Cornil a vite été rassuré en arrivant sur place. Toutes les allées du centre commercial étaient pourtant désertes. « Les gens sont sympathiques et j’ai même discuté avec certains d’entre eux. Tant qu’il n’y a pas de débordements, moi, ça me va ! Mon rôle est de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’exagération et aucune dégradation. Si des employés veulent accéder au centre commercial et qu’on leur interdit l’entrée, il faudra être médiateur sans être trop laxiste. Selon moi, il faut trouver un certain équilibre », conclut-il.

A noter que vers 16 heures, les Grands Prés ont annoncé sur leur page Facebook que l’accès au centre commercial était désormais possible. Tout en précisant qu’une partie des magasins restaient fermés jusqu’à 20 heures ce mercredi.