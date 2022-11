Après le meurtre d’un jeune policier, la bourgmestre de Schaerbeek interdit tout commerce rue d’Aerschot, entre 1h et 6h du matin

Suite à l’assassinat d’un jeune policier et à la tentative d’assassinat d’un second jeune policier de la zone de police Schaerbeek/Evere/St Josse, la bourgmestre de Schaerbeek et présidente du collège de la zone de police Schaerbeek /Evere/St Josse déclare dans un communiqué :; « mes premières pensées vont tout d’abord aux victimes et à leurs proches et plus particulièrement aux parents, frère et sœurs de Thomas. Mes pensées vont ensuite aux femmes et aux hommes qui composent notre zone et qui abattent tous les jours un travail formidable sur le terrain au bénéfice des habitants. Je pense principalement aujourd’hui à ceux qui travaillent dans le commissariat5 dont faisait partie Thomas et qui s’occupent du quartier Nord sous tension depuis trop longtemps. »

Ensuite, Cécile Jodogne (DéFI) annonce la prise de mesures urgentes pour faire baisser la tension dans le quartier et pour permettre aux équipes de police, en deuil, de gérer la situation et assurer la tranquillité et la sécurité publiques. Il a été décidé avec monsieur Emir Kir, bourgmestre de St Josse, de prendre un arrêté du bourgmestre interdisant toutes activités commerciales entre 1h et 6h du matin, ce qui signifie que toutes les activités horeca, de type prostitutionnelle, night shop, phone shop, librairies et agences de paris, devront s’interrompre de 1h à 6h du matin».