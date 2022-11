Le père de Thomas, le policier de 29 ans tué en service à Bruxelles, réagit: «C’est un véritable drame, la famille est anéantie»

Ce vendredi, en fin d’après-midi, nous avons pu joindre le papa de Thomas. Eric Monjoie s’est exprimé en quelques mots, des sanglots dans la voix. « C’est un événement tragique. Cela ne fait que 24h qu’il est parti. C’est un véritable drame. La famille est anéantie », pleure-t-il. Eric ne veut pas faire davantage de commentaires mais tient cependant à insister sur une chose : « Je ne veux pas que ce drame attise la haine, avec des gestes de vengeance ou d’autres choses encore bien pires. Mon fils travaillait pour la justice et faisait bien son travail. C’était quelqu’un d’honnête, de droit, il ne l’aurait pas voulu. »

La Belgique est endeuillée au lendemain de l’attaque au couteau qui a coûté la vie à un jeune policier ce jeudi soir à Bruxelles. Ce jeune policier, c’est Thomas Monjoie, un jeune homme de 29 ans originaire de Donceel et qui vivait en région liégeoise depuis plusieurs années.

Thomas était issu d’une famille heureuse et très soudée. Il laisse derrière lui Éric et Frédérique, ses parents, son frère jumeau Julien, sa petite sœur Marie, mais aussi sa compagne, Elodie et de nombreux amis, sa famille.