Le père de Thomas, le policier de 29 ans tué en service à Bruxelles, réagit: «Notre famille est anéantie»

Son papa, Eric, s’est exprimé ce vendredi : « Tout ce que nous voulons, c’est éviter que ce drame n’attise la haine car Thomas l’a toujours combattue », a-t-il commencé dans une interview accordée à La Libre. « Notre famille est anéantie. Thomas était une très belle personne. C’était juste un policier qui faisait son travail et qui le faisait du mieux qu’il pouvait et puis la vie en a décidé autrement ».

La Belgique est endeuillée au lendemain de l’attaque au couteau qui a coûté la vie à un jeune policier ce jeudi soir à Bruxelles. Ce jeune policier, c’est Thomas Monjoie, un jeune homme de 29 ans originaire de Donceel et qui vivait en région liégeoise depuis plusieurs années.

Thomas avait un frère jumeau et une sœur. Il était musicien, batteur, et avait suivi des cours à l’Atelyé de Waremme (maison de jeunes ou il prenait des cours de batterie). Il avait travaillé dans l’horeca avant de changer de métier et de devenir policier il y a quelques années.