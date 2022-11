Le Trial international du Mont Panisel aura lieu durant tout le week-end: présentation et infos pratiques

Créé en 1956 par Jean-Claude Busine, le trial du Royal Mons Auto Moto Club est le plus ancien du pays et compte pour les championnats de Belgique. Les pilotes se partagent en plusieurs catégories: internationaux, nationaux, juniors, seniors, randonneurs, gentlemen, loisirs, espoirs et classiques. La 64e édition du trial moderne aura lieu dimanche, dès 8h. Les pilotes doivent faire trois tours de 20 km où les attendent douze sections non-stop. Le parcours les conduit du Terril de Ciply vers le Terril de l’Heribus, Mesvin puis retour à Ciply. Le week-end sera aussi consacré au Trial Pré-65, qui est avant tout pensé pour mettre en valeur les motos de collection.

Pour résumer, le trial international aura lieu dimanche dès 8 h. Les inscriptions des pilotes se feront au chapiteau du terril de Ciply. Le premier départ aura lieu à 9h15. Vers 16h30, le trial moderne prendra fin et sera suivi, vers 18h, de la remise des prix au chapiteau du Terril de Ciply.

En ce qui concerne le trial Pré-65 :

Le samedi, dès 9h, les inscriptions des pilotes auront lieu au chapiteau du Terril de Ciply. Le trial débutera à 11h et se terminera vers 15h. La remise des prix se déroulera à 17h au chapiteau du Terril de Ciply. A 19h, un souper des bénévoles et des pilotes est prévu.

Rebelote le dimanche, dès 8h pour les inscriptions des pilotes au chapiteau du Terril de Ciply. A 10 h, le trial débutera et se terminera vers 15h. Trente minutes plus tard, le Hill-Climb, la « montée impossible » est programmée.

Spectateurs nostalgiques des trials d’antan ou amateurs de belles mécaniques et d'exercices d'équilibre impressionnants ? Ne ratez pas ce spectacle unique en Europe. L’entrée est totalement gratuite durant tout le week-end!