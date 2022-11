La ligne 71, la plus populaire de la Stib, a fêté ses 50 ans ce vendredi à Ixelles

«Quand on prend le 71, on voit toute la diversité de Bruxelles», a déclaré la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Greoen), présente aux festivités. «On part du centre-ville, on passe par Matonge, par ici, la place Fernand Coq, puis par les Étangs d’Ixelles... Avant d’arriver aux universités. On voit donc une série d’images de Bruxelles, différents visages, pour apprendre à connaître la ville», a-t-elle expliqué.

La ligne 71 est la plus fréquentée du réseau de la Stib, a expliqué la société. «Avec un passage toutes les 4 minutes en heure de pointe, et grâce aux nombreux aménagements sur son parcours au fur et à mesure des années, elle est aujourd’hui plus rapide et plus régulière», a souligné la Stib.