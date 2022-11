Thomas Chatelle (consultant et ancien joueur du RSCA) : « Difficile voire impossible pour la direction de ne pas le maintenir comme T1 en cas de résultat positif contre Genk »

« Le contenu laisse encore à désirer comme on l’a vu une nouvelle fois au Lierse. Mais, au moins, lors des quatre derniers matchs, j’ai vu des choix clairs de la part de Robin Veldman. Il a osé écarter Hoedt notamment et il a d’emblée voulu aligner une défense à quatre. On voit également qu’il souhaite installer certains éléments dans l’équipe, comme Refaelov et Verschaeren, sans leur imposer d’incessants allers-retours entre le banc et le terrain. En tant qu’analyste, j’aime voir la griffe d’un coach et c’est le cas avec Veldman. On voit où il veut en venir. J’ai le sentiment qu’il veut marquer son territoire rapidement au lieu de vouloir contenter tout le monde. Avec le recul, et ça ne me fait pas plaisir de le dire car j’aurais voulu qu’il réussisse, je pense que Felice Mazzù a été trop gentil. En particulier avec sa direction. Vu son expérience et ce qu’il avait déjà prouvé, il aurait dû oser dire que sans le matériel requis, il arrêtait d’assumer toute la responsabilité de la situation. Il aurait dû faire passer ce message, en interne d’abord, puis en externe si rien ne bougeait. Le transfert de Vertonghen fut notamment un cadeau empoisonné pour lui alors qu’il souhaitait un nº9. »

« Vu les résultats que Veldman vient de décrocher en quatre rencontres, cela va devenir compliqué voire impossible pour la direction de ne pas le conserver comme T1 en cas de résultat positif contre Genk.