C’est l’émoi à Spa où Thomas, le jeune policier tué à Bruxelles, a fait ses études: «Tu étais un ami plus que formidable»

À cette époque, le policier logeait à l’internat du Britannique. Son passage n’est pas passé inaperçu. Sur la page Facebook de l’internat, on peut lire le touchant hommage rendu par son compagnon de chambre. « Tu étais un ami plus que formidable, à toujours vouloir le bien des autres pour qu’ils se sentent au mieux ! Toi, fan de rock, toi qui faisais sans arrêt de la batterie dès notre retour de l’école ! Et même avant, pendant et après l’étude ! C’était ta passion que tu as partagée avec Loïc et moi ! Tu étais notre musicien préféré ! Tu étais également un bon vivant qui aimait bien manger ! Mais avant tout tu étais notre ami le plus fidèle ! Repose en paix mon ami, tu resteras une formidable personne ! »