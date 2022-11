Marcelin, sa femme et son bébé perdent la vie dans un tragique accident sur la E40: ses collègues de Brussels Airport lancent une collecte de fonds pour aider ses deux enfants toujours en vie, «nous espérons pouvoir faire la différence»

C’est une camionnette de la police fédérale, une Mercedes Vito banalisées des Unités Spéciales, qui a embouti la petite citadine des victimes. Le policier d’élite « effectuait un déplacement administratif, ne roulait pas trop vite et n’était pas sous influence », nous expliquait hier la police.

Marcelin Leapohe, sa compagne Thérèse et leur bébé de 4 mois ont tragiquement perdu la vie dans un accident de la route sur l’E40 à Evere. À bord de la voiture, se trouvait un autre enfant, qui a survécu à l’accident.

Une collecte de fonds organisée par ses collègues

Marcelin et Térèse laissent deux jeunes enfants derrière eux. Pour les soutenir, les collègues de l’agent de sécurité ont lancé une collecte de fonds : « Nous aimerions prendre en charge le coût des funérailles et pouvoir aider ses enfants par la suite. Nous espérons pouvoir faire la différence en cette période de deuil et soulager au moins un peu la famille restée au pays ».