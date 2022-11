«Nous avons perdu un des nôtres»: les collègues de Thomas, le jeune policier tué à Bruxelles, lui rendent hommage

Les services de police du pays sont endeuillés ce vendredi. La veille, un de leur collègue âgé de 29 ans de la zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode) a perdu la vie après avoir reçu un coup de couteau à bord de son véhicule de service.

« Nous avons perdu un des nôtres. Aujourd’hui, le corps de police se réveille dans un jour profondément triste. Une tristesse qui est d’autant plus grave pour ses proches, partenaires, familles, frères et sœurs. Les proches de tous les hommes et femmes qui veillent à la sécurité de nos rues sont sous le choc. Notre corps de police tout entier est en deuil. Un immense chagrin partagé par l’ensemble de la communauté policière, dont nous sentons le soutien à travers les multiples messages que nous recevons », a déclaré Olivier Slosse, chef de corps de la zone, lors d’une conférence de presse.