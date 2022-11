Thomas, 29 ans, tué pendant l’attaque à Bruxelles, laisse un vide énorme: «C’était quelqu’un de très jovial, une crème», «RIP mon collègue, mon frère d’arme, mon ami»

Ce vendredi, le mayeur, qui est aussi pharmacien dans la commune, avait toujours du mal à réaliser. « Je ne peux pas comprendre un tel acte. Thomas faisait son travail pour protéger les citoyens et on lui ôte la vie de cette manière atroce. Pour notre commune, c’est tragique. La famille est connue et appréciée sur Limont. Ce sont des gens très gentils, qui participent activement à la vie du village. »

Dans l’entité hesbignonne où tout le monde se connaît, c’est l’émoi. L’annonce de son décès tragique a choqué la population. Le bourgmestre local est très affecté. « J’ai été informé des faits jeudi soir par la zone de police de Hesbaye. J’avais du mal à réaliser », confie Philippe Mordant. « Je me suis rendu directement chez ses parents qui sont anéantis. Thomas a un frère jumeau (Julien) et une sœur cadette (Marie). La famille a été prise en charge par la cellule psychologique et est rapidement partie à Bruxelles. »

Thomas avait effectué ses études secondaires au Collège Saint-Louis de Waremme. « J’étais en classe avec lui en 1re année. Cela remonte un peu mais c’était quelqu’un de très jovial qui, déjà très jeune, avait de vraies valeurs. C’était une crème », décrit Stéphane. « Même si je ne l’avais plus vu depuis longtemps, son décès me touche énormément, d’autant que mon frère est aussi policier à Bruxelles. Ça fait vraiment froid dans le dos. »

Amateur de musique, Thomas était batteur et avait fait partie d’un groupe (The Bukowskies) il y a dix ans. « Durant son adolescence, il avait suivi, en même temps que moi, des cours à « l’Atelyé », la maison des jeunes à Waremme. Moi, c’était la guitare basse. Lui, c’était la batterie. Il avait même joué en ouverture du festival Rock Memories », se souvient encore Stéphane.

Un sans-faute à son stage

Formé à l’école d’hôtellerie de Spa, Thomas avait travaillé dans l’Horeca avant d’entrer à l’école de police de Liège. En 2018, il avait effectué son stage à la zone de police de Hesbaye à Waremme où il n’a laissé que de bons souvenirs. « Il avait réalisé un sans-faute et c’est assez rare », indique un des inspecteurs qui l’avait encadré. « C’était un garçon discret mais qui était toujours de bonne humeur. Il était très à l’écoute durant son stage. On sentait qu’il allait devenir un bon policier. Il en avait tous les atouts. C’est un collègue qui m’a prévenu de son décès. C’est terrible ! On va en tout cas lui rendre hommage. »

de videos

Sur les réseaux sociaux, de nombreux hommages ont afflué, dont celui de l’une de ses collègues, originaire de la même commune que Thomas. « RIP mon collègue, mon frère d’arme, mon ami. On s’est serré les coudes pendant notre formation et te voilà parti sans qu’on ait pu se revoir et se raconter les anecdotes vécues dans nos débuts de carrière. Je ne t’oublierai jamais, toi, ta bonne humeur et ton sourire », écrit-elle.

« Apprendre la nouvelle hier soir et avoir toujours du mal à la réaliser à l’heure actuelle. Me former à tes côtés à ce métier passionnant mais parfois très compliqué fut un réel plaisir. Un homme disponible pour les autres, bon vivant et compétent dans sa fonction. Une injustice de plus… Repose en paix mon gars. », a posté un autre policier.