Basket (TDM2) - Le BC L’9 Flénu a malmené le leader Ostende dans le choc au sommet: «Il y avait franchement la place!»

Finexa Ostende 79

L’9 Flénu 74

Score : 22-12, 43-29 et 59-56 L’9 : Bronchart R. 0-6-0-0, Houdart 2-0-7-0, Sciuto 0-0-0-3, Gevenois 0, Kalala 1-0-4-0, Bronchart T. 4-2-8-4, Walasiak 5-9-4-0, Giancaterino 0-0-4-11, Efonenzolo

Cette fois, les Flénusiens peuvent revoir leurs objectifs à la hausse.

Initialement candidats au « top 6 », on les voit mal ne pas terminer parmi les trois premiers après avoir été vaincus de justesse dans le fief des deux leaders et avoir réalisé un sans-faute pour le reste.

« C’est bien le top 6 que nous visons cette saison et tant mieux si nous faisons mieux, mais ce n’est pas l’objectif », recadre directement le coach Guillaume Lecocq. « Après la venue de Willebroek, nous aurons encore trois déplacements compliqués au premier tour, à savoir Sprimont, Woluwé et Quaregnon. Avec un bilan de 2 sur 4, l’objectif sera atteint avant les Fêtes. »

« Un incroyable 0 sur 6 »

Samedi à la Côte, les Flénusiens ont poussé les Ostendais dans leurs derniers retranchements.

« Il y avait franchement la place », regrette le mentor. « Nous avons loupé beaucoup trop de paniers faciles et surtout de lancers-francs. C’est seulement à cause de cela que nous étions menés de 14 points et même notre réveil de la seconde mi-temps (16-27 dans le troisième quart-temps) n’a pas suffi pour gagner le match. Une fois revenus à la marque, nous avons signé un incroyable « 0 sur 6 » aux lancers et au lieu de repasser devant, ce sont les Ostendais qui ont creusé l’écart à nouveau. »

Gevenois préservé

L’absence de Jürgen Gevenois s’est terriblement fait ressentir sur le terrain.

« J’ai fait le choix de le préserver en lui donnant que quelques minutes de temps de jeu », justifie le coach Guillaume Lecocq. « Je préfère le récupérer à 100% dans une semaine pour les matches qui seront à notre portée. »

Et de poursuivre : « Perdre de cinq points à Ostende est une bonne performance et on attend déjà avec impatience le match retour dans le chaudron flénusien… », conclut-il.

Tout comme on attend le match retour contre Comblain, qui pourrait valider la troisième place du BC L’9 Flénu.

David Barbieux