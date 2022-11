Saint-Josse:; la section locale du PS mise sous tutelle par la régionale du PS

et du droit ! », les responsables de la ligue ouvrière de Saint-Josse (section locale du PS de Saint-Josse) expriment leur désapprobation. « Il est prétexté des incidents lors d’une assemblée générale au cours de laquelle précisément les responsables de la section ont été agressés, notamment physiquement pour l’un d’entre eux, par des membres minoritaires de la section et des tiers, proches du président de la fédération. »

Car, selon eux, « cette mise sous tutelle a été réalisée au mépris des principes démocratiques et des droits de la défense. En effet, ils ont été informés de l’objet de la convocation le jeudi 10 novembre à la veille du week-end du 11 novembre. Dès le lendemain, leur avocat a adressé au président de la fédération un courrier circonstancié sollicitant une remise. Le but était de disposer du temps nécessaire pour préparer une audition prévue par les statuts et faire entendre des témoins sur les incidents en cause. » Mais, ajoutent-ils, « le président de la fédération n’a même pas daigné transmettre la demande de remise aux membres du bureau et cet organe, sans entendre les responsables de la section mise en cause, ont décidé de la mise sous tutelle. »