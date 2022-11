N1 – Georges-Louis Bouchez, président du RFB, réagit suite aux incidents survenus face à la RAAL: «Une image détestable du foot»

Le président des Francs Borains, Georges-Louis Bouchez, s’est exprimé sur les réseaux sociaux à travers une lettre ouverte destinée principalement aux supporters boussutois :

« Merci à nos supporters. Il y a dix jours, nous avons réuni quelques supporters et les responsables des groupes. La consigne était claire : à l’aube d’une semaine importante, donner la meilleure image des Francs Borains en supportant sans relâche l’équipe sans provoquer le moindre incident.

Lire aussi> N1: le match entre les Francs Borains et La Louvière arrêté à 3-1 suite à l’envahissement de terrain des supporters de la RAAL (vidéos)

Au terme de cette semaine folle et la brillante victoire des Francs Borains face à La Louvière, l’objectif a été atteint. Nos supporters ont été irréprochables. Chantant du début à la fin face à OHL et ne répondant pas aux provocations lors du derby. Grâce à nos joueurs et nos supporters, le RFB a prouvé que le foot est avant tout une fête. Nous avons montré nos valeurs de travail, de respect et d’engagement pour nos couleurs. Nous devons continuer de la sorte afin de montrer la meilleure image possible du foot et de notre région ».

« Une perte de recettes pour notre club »

Pour rappel, le derby contre la RAAL a été définitivement arrêté à quelques minutes de la fin suite à un envahissement de terrain de plusieurs supporters louviérois. Le score était de 3-1 en faveur du RFB.

« Les Francs Borains ont et auront toujours du respect pour l’ensemble de ses concurrents. Cela ne doit pas nous empêcher de regretter les débordements provoqués hier en fin de match par les supporters de l’équipe visiteuse. Une telle fin de match, en plus de renvoyer une image détestable du foot, entraîne une perte de recettes pour notre club en raison d’un départ précipité d’une bonne partie du public. Nous demandons simplement que chacun fasse preuve du même respect que nous avons montré et que nous entretenons en travaillant étroitement avec nos supporters.

Le foot c’est avant du tout du bonheur et le foot c’est aux Francs Borains qu’il se joue ! », conclut GLB dans sa publication.