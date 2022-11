La Ministre de l’Intérieur adresse une lettre ouverte à la famille de Thomas Monjoie et aux autres policiers: «Notre société est à vos côtés, aujourd’hui encore plus que d’habitude»

Ce samedi, la Ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden a publié sur sa page Facebook une lettre ouverte aux parents du jeune policier tué jeudi soir lors de l’attaque de Schaerbeek. « Je vous adresse cette lettre en toute humilité, en attendant les résultats des enquêtes en cours, pour vous dire que notre société est à vos côtés, aujourd’hui encore plus que d’habitude », peut-on lire dans cette publication.

« Vous méritez notre profonde reconnaissance pour tout ce que vous faites et représentez au quotidien », dit-elle également, en s’adressant à tous les policiers, dont le métier semble plus difficile que jamais aujourd’hui. « Aux familles, je voudrais vous dire que vous êtes le foyer rassurant indispensable à nos héros, les jours où ils ont vu une fois de plus des choses que la plupart d’entre nous n’ont heureusement jamais à vivre. Même si vous êtes probablement incroyablement fières, ce n’est pas toujours simple. Et pourtant, vous ne vous plaignez pas lorsque votre père, votre fille, votre mère, votre fils ou votre partenaire partent la nuit, le soir du Nouvel An ou effectuent des heures supplémentaires en raison d’une intervention inattendue. Sans savoir s’ils rentreront sains et saufs, toujours avec cette peur qui plane d’une mauvaise issue, comme le cauchemar que vivent aujourd’hui les familles de Thomas et de Jason ».