Le tarif social énergie menacé pour les locataires de 4 sociétés de logements publics, La Sambrienne, Toit et Moi, Le Logis Tournaisien et Centr’Habitat: «Aucun fournisseur n’a remis d’offre, ils ne souhaitent pas fournir d’énergie à ce tarif»

Le tarif social est trop peu rentable pour les fournisseurs d’énergie. Aucun n’est donc volontaire pour fournir les sociétés de logements publics de Wallonie... Une situation qui met évidemment dans l’embarras ces sociétés ! À terme, c’est donc l’application du tarif social pour l’ensemble des locataires d’immeubles à appartements de ces sociétés qui est menacée…

Quatre sociétés de logements de service public (SLSP), dont le contrat de fourniture de gaz et électricité arrive à échéance le 31 décembre prochain, se sont associées au sein d’un marché commun pour désigner leur fournisseur d’énergie pour l’année 2023.

La Sambrienne, Toit et Moi, Le Logis Tournaisien et Centr’Habitat sont quatre sociétés de logements de service public, agréées par la Société Wallonne du Logement et actives en Hainaut. Ensemble, elles gèrent 22.354 logements, sur 10 communes.