Un jeune policier tué à Schaerbeek: des vérifications sur un lien entre Yassine Mahi, l’auteur des coups de couteau, et l’émir de Daesh

Le parquet fédéral annonce ce week-end que Yassine Mahi, l’auteur des coups de couteau qui ont coûté la vie au policier Thomas Monjoie et blessé son équipier de 23 ans, Jason, a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction en charge du dossier. L’enquête est ouverte du chef de tentative d’assassinat dans un contexte terroriste et assassinat dans ce même contexte. Désormais, les enquêteurs travaillent à combler les trous dans le parcours de Yassine Mahi, domicilié à Evere et âgé de 32 ans.

« Nous ne communiquerons pas davantage, tout cela relève des éléments du dossier qui est en cours », nous indique Éric Van der Sypt, le porte-parole du parquet fédéral.

Yassine Mahi est passé par plusieurs prisons du royaume avant sa sortie en 2019. Suite à cette libération, il était suivi par la Taskforce locale de sécurité, l’un des organes mis en place dans le cadre de la menace terroriste, avant que son cas ne soit traité par un service de la Ville de Bruxelles et le Caprev (Centre d’Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Extrémismes et Radicalismes Violents). Aucun signe inquiétant n’est apparu durant les trois années qui ont suivi.