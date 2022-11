Attaque à Schaerbeek: une foule de policiers a rendu hommage à Thomas devant le Palais de justice (vidéo et photos)

« Qui est responsable ? Une enquête est en cours et nous espérons qu’elle sera rapide et approfondie », a déclaré Philippe Van Eeckhaut, membre de la CGSP. « Les premiers éléments sont clairs : une personne connue pour être radicalisée s’est présentée dans un commissariat de police et a déclaré sa haine de la police, sa volonté de s’en prendre à des policiers. Un crime annoncé qu’aucune procédure n’a pu empêcher, comment est-ce possible ? », a-t-il dit.