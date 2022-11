Après deux ans et demi d’attente, Opaline Meunier, conseillère Mons en Mieux, a pu enfin se marier ce samedi!

Il y avait du monde ce samedi pour le mariage d’Opaline Meunier et de François Jadoulle. Plus de 250 personnes avaient répondu à l’invitation du jeune couple. Et pour cause, entre les familles, les proches, les élus du monde politique et les collègues, il y avait foule. Opaline Meunier, enseignante de profession, est conseillère communale dans l’opposition Mons en Mieux. François Jadoulle, de son côté, est directeur recherche et développement à la RTBF.

Photo Luc Meunier