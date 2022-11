N1 – Grégory, steward frappé lors de RFB-RAAL, souffre d’une commotion cérébrale et témoigne: «Ils étaient à trois sur moi, l’un d’eux m’a bien allumé» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À nouveau, l’idiotie de certains a provoqué des scènes surréalistes et gâché la fête lors du derby entre les Francs Borains et la RAAL La Louvière, samedi, à Boussu-Bois. Frustrés par une défaite qui semblait inévitable compte tenu du peu de temps qu’il restait à jouer, certains « supporters » louviérois ont envahi le terrain et chargé en direction de la grande tribune de Vedette pour en découdre avec leurs homologues du RFB. Avant que les forces de l’ordre n’aient le temps d’intervenir, des coups se sont perdus et l’un des stewards qui se tenaient devant les supporters boussutois a été touché au visage.